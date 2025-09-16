Corriere dello Sport – Juan Mata cambia squadra ma resta in Australia | ecco dove giocherà

2025-09-16 10:49:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Juan Mata saluta ufficialmente il Western Sydney Wanderers e firma con il Melbourne Victory, aprendo un nuovo capitolo della sua esperienza in A-League, massimo campionato australiano. Dopo aver lasciato l’Europa, chiudendo la sua avventura al Galatasaray, il classe ’88 ha vissuto una breve parentesi in Giappone con il Vissel Kobe, per poi trasferirsi definitivamente in Australia. Per lui, lo scorso anno, 23 presenze, un gol e tre assist. Juan Mata riparte dal Melbourne Victory: è ufficiale. Questo l’annuncio del Melbourne Victory, a margine della firma di Juan Mata: “Melbourne Victory è entusiasta di annunciare la firma di Juan Mata in vista della stagione maschile A-League 202526”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

