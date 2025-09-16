Coppa Italia serie C il Perugia in campo a Latina il 30 ottobre

Perugiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le date e gli orari del secondo turno di Coppa Italia di serie C, che vedrà ancora in lizza il Perugia.I biancorossi, reduci dal sofferto successo ai rigori ai danni del Pontedera, saranno di scena a Latina contro la formazione nerazzurra il prossimo 30 ottobre con calcio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

COPPA ITALIA SERIE C: CARPI-UNION BRESCIA SI GIOCHERÀ MARTEDÌ 28 OTTOBRE; Coppa Italia serie C, il Perugia in campo a Latina il 30 ottobre; Coppa Italia Serie C, il programma del secondo turno eliminatorio.

Coppa Italia Serie C, il programma completo del secondo turno eliminatorio - La Lega Pro ha comunicato il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C che si giocherà fra il 28 e il 30 ottobre. Scrive tuttomercatoweb.com

coppa italia serie cCoppa Italia Serie C, definito il calendario del Secondo Turno: date e orari, le avversarie di Trapani e Crotone - Sono state definite date, orari e partite del Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Come scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie C