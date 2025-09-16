Coppa Italia serie C il Perugia in campo a Latina il 30 ottobre

Sono state rese note le date e gli orari del secondo turno di Coppa Italia di serie C, che vedrà ancora in lizza il Perugia.I biancorossi, reduci dal sofferto successo ai rigori ai danni del Pontedera, saranno di scena a Latina contro la formazione nerazzurra il prossimo 30 ottobre con calcio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

ASD Spezia Women ai quarti di finale della Coppa Italia di serie C! - facebook.com Vai su Facebook

Ecco il quadro completo delle squadre della Final 8 di Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica a Bologna il prossimo 18-23 novembre! Tutti i risultati Giappone 0 - 4 Germania Paesi Bassi 1 - 3 Argentina Croazia 1 - 3 - X Vai su X

COPPA ITALIA SERIE C: CARPI-UNION BRESCIA SI GIOCHERÀ MARTEDÌ 28 OTTOBRE; Coppa Italia serie C, il Perugia in campo a Latina il 30 ottobre; Coppa Italia Serie C, il programma del secondo turno eliminatorio.

Coppa Italia Serie C, il programma completo del secondo turno eliminatorio - La Lega Pro ha comunicato il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C che si giocherà fra il 28 e il 30 ottobre. Scrive tuttomercatoweb.com

Coppa Italia Serie C, definito il calendario del Secondo Turno: date e orari, le avversarie di Trapani e Crotone - Sono state definite date, orari e partite del Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Come scrive strettoweb.com