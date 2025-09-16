Coppa Davis il servizio da ping-pong di Piros diventa l’ace dell’anno
Spettacolo e colpi particolari nel match di Coppa Davis tra Austria e Ungheria. Nel corso della sfida contro l'austriaco Lukas Neumayer, l'ungherese Zsombor Piros si è esibito con un servizio mai visto. Un colpo da ping-pong diventato subito virale e valso l'ace per il 25enne, oggi numero 154 del ranking Atp.
In questa notizia si parla di: coppa - davis
