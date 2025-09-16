Coppa Davis femminile Cocciaretto e Paolini vincono in rimonta contro la Cina | Italia in semifinale
L’Italtennis femminile approda in semifinale della Billie Jean King Cup 2025. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto, è arrivato quello altrettanto sofferto di Jasmine Paolini, ottava della classifica Wta, che nel secondo singolare ha piegato in rimonta Xinyu Wang, n.34 del mondo, per 4-6 7-6(4) 6-4, regalando così il 2-0 alla squadra azzurra contro le padrone di casa della Cina sul cemento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: coppa - davis
Puppo dubbioso: “Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis. Berrettini ha sbagliato delle scelte”
Sinner-Djokovic e quel punto in Coppa Davis che ha cambiato la storia
Sinner e Cobolli, parla l’eroe della Coppa Davis 1976: “Djokovic è all’ultima chance, avrà fame di vittoria. Flavio fra un anno sarà fra i migliori”
SORTEGGIO DI COPPA DAVIS In base al ranking per nazioni aggiornato (oggi, con un po' di ritardo), le teste di serie saranno: 1) Italia 2) Germania 3) Francia 4) Argentina/Repubblica Ceca La curiosità è che Argentina e Repubblica sono entrambe ottave a - X Vai su X
Spazio Tennis. . Una Spagna rimaneggiata con grandi assenze (una su tutti, quella di Alcaraz) rimonta a Marbella e vince contro la Danimarca per ottenere la qualificazione alla Final 8 di Coppa Davis Gli uomini di David Ferrer hanno disputato una sfida c - facebook.com Vai su Facebook
BJK Cup Finals: Italia-Cina 2-0, dopo Cocciaretto rimonta anche Paolini! Azzurre in semifinale; Cocciaretto, rimonta pazzesca da 0-4 al 3° set per piegare Yuan; Risultati tennis: Italia in semifinale di Billie Jean King Cup Finals 2024! Sintesi e highlights della partita.
Coppa Davis femminile, Cocciaretto e Paolini vincono in rimonta contro la Cina: Italia in semifinale - Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto , è arrivato quello altrettanto ... Da msn.com
Cocciaretto, rimonta pazzesca da 0-4 al 3° set per piegare Yuan - Elisabetta Cocciaretto vince una partita senza alcun senso logico e porta l’Italia avanti 1- Scrive gazzetta.it