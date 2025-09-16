Coppa Davis femminile Cocciaretto e Paolini vincono in rimonta contro la Cina | Italia in semifinale

L’Italtennis femminile approda in semifinale della Billie Jean King Cup 2025. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto, è arrivato quello altrettanto sofferto di Jasmine Paolini, ottava della classifica Wta, che nel secondo singolare ha piegato in rimonta Xinyu Wang, n.34 del mondo, per 4-6 7-6(4) 6-4, regalando così il 2-0 alla squadra azzurra contro le padrone di casa della Cina sul cemento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

BJK Cup Finals: Italia-Cina 2-0, dopo Cocciaretto rimonta anche Paolini! Azzurre in semifinale; Cocciaretto, rimonta pazzesca da 0-4 al 3° set per piegare Yuan; Risultati tennis: Italia in semifinale di Billie Jean King Cup Finals 2024! Sintesi e highlights della partita.

