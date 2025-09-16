Coppa Cobram a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi

Funweek.it | 16 set 2025

Vi ricordate della “tragica gara ciclistica” del ragioner Fantozzi? La “Coppa Cobram”, una delle più celebri e grottesche invenzioni del cinema italiano diventa realtà. La Capitale ospiterà infatti una sua versione reale domenica 28 settembre, nei luoghi originali mostrati nel film. Anche perché fa parte di una celebrazione: la saga di Fantozzi, ideata dal genio di Paolo Villaggio, quest’anno festeggia i 50 anni dall’uscita del suo primo capitolo. Leggi anche: — Il ‘vero’ Fantozzi? 5 cose che non sapevate sul Ragioniere più amato d’Italia Arriva la “Corsa Cobram”, la “tragica gara ciclistica” più temuta della storia del cinema. 🔗 Leggi su Funweek.it

