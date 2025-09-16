Coppa Cobram a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi
Vi ricordate della “tragica gara ciclistica” del ragioner Fantozzi? La “Coppa Cobram”, una delle più celebri e grottesche invenzioni del cinema italiano diventa realtà. La Capitale ospiterà infatti una sua versione reale domenica 28 settembre, nei luoghi originali mostrati nel film. Anche perché fa parte di una celebrazione: la saga di Fantozzi, ideata dal genio di Paolo Villaggio, quest’anno festeggia i 50 anni dall’uscita del suo primo capitolo. Leggi anche: — Il ‘vero’ Fantozzi? 5 cose che non sapevate sul Ragioniere più amato d’Italia Arriva la “Corsa Cobram”, la “tragica gara ciclistica” più temuta della storia del cinema. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: coppa - cobram
Coppa Cobram più forte del maltempo: un successo la corsa Fantozziana a Treviso
Borraccia e trucchetti alla Fantozzi: bufera sul Tour del france che diventa la Coppa Cobram
Firenze ricorda i 50 anni di Fantozzi. Ritorna la Coppa Cobram
Coppa Cobram, a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi domenica 28 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
1a Coppa Cobram di Roma per celebrare i 50 anni del Film Fantozzi https://ift.tt/SW0qu5K - X Vai su X
1a Coppa Cobram di Roma per celebrare i 50 anni del Film Fantozzi; Fantozzi, per i 50 anni Roma celebra il ragioniere con la prima Coppa Cobram; Arriva a Roma la Coppa Cobram: le «merdacce» in bici sui set di Fantozzi tra frittatone e tombole aziendali.
Coppa Cobram, a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi - Roma: arriva la Coppa Cobram che celebra i 50 anni dall'uscita della saga di Fantozzi con la sua "tragica gara ciclistica". Lo riporta msn.com
A Fagnano Olona torna la mitica Coppa Cobram - Fagnano Olona si prepara a una domenica che promette risate, travestimenti improbabili e pedalate tragicomiche. laprovinciadivarese.it scrive