La trattativa sul fronte debitorio resta aperta ma il primo segnale arrivato a Maris è decisamente confortante. La cooperativa sociale con sede sociale a Santo Stefano Magra, che in 30 anni di attività è arrivata ad inquadrare circa mille dipendenti suddivisi tra contratti a tempo indeterminato e stagionali, ha infatti avviato la composizione negoziata della crisi con l’Agenza delle Entrate per stralciare una grossa parte del debito accumulato nel corso degli anni per poi procedere a coprire a rate il saldo della restante posizione debitoria. Cifre altissime che si aggirano sugli 8 milioni di euro sulle quali è stato richiesto uno stralcio dell’80%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coop Maris esposta per 8 milioni. Avviata la composizione della crisi