Convocati Juventus chi non è presenta nella lista di Tudor per il Borussia Dortmund? Non solo Miretti altri due bianconeri non saranno a disposizione

Convocati Juventus, chi non è presenta nella lista di Tudor per il Borussia Dortmund? Tutti i dettagli. È stata diramata la lista dei convocati della Juventus in vista dell’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. A fare rumore, più delle presenze, sono le assenze. Il tecnico Igor Tudor non potrà contare su tre giocatori importanti, per motivi differenti. Confermata la non convocazione di Fabio Miretti, che non ha ancora recuperato del tutto dal suo problema fisico e, per prudenza, non è stato inserito in lista. Un’assenza che priva il centrocampo bianconero di un’opzione di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juventus, chi non è presenta nella lista di Tudor per il Borussia Dortmund? Non solo Miretti, altri due bianconeri non saranno a disposizione

In questa notizia si parla di: convocati - juventus

Fuori dai convocati: con solo tre milioni è della Juventus

Osimhen Juventus, arriva un altro segnale che sa di partenza imminente: il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime

Mercato Juventus, clamorosa decisione sull’obiettivo dei bianconeri: è fuori dai convocati del suo club. Cosa può accadere adesso

I convocati della #Juventus per #JuventusBorussiaDortmund. #ChampionsLeague - X Vai su X

Rouhi va in Next Gen: i convocati della Juventus per l'Arezzo - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Fagioli torna tra i convocati 7 mesi dopo la squalifica per scommesse. E spunta lo scenario Next Gen; Juventus i convocati per l' Inter | non c' è Conceiçao Torna Cabal; Juventus Under 16 Gridel presenta la nuova stagione | La sfida principale è quella di fare rendere ogni ragazzo al meglio delle sue possibilità Vi svelo qual è il nostro obiettivo.

I convocati di Tudor per Juventus-Borussia Dortmund: presenti Zhegrova e Conceiçao - La Juventus dirama i convocati per la partita di Champions League: presenti Zhegrova e Conceiçao per il match con il Borussia Dortmund ... Scrive gianlucadimarzio.com

Convocati Juve per il Borussia Dortmund, la decisione su Conceicao e Miretti: c’è anche Zhegrova per il primo match di Champions League! L’elenco completo - Convocati Juve per il Borussia Dortmund, la decisione su Conceicao e Miretti: tutti i dettagli e la lista completa È stata resa pubblica la lista ufficiale dei convocati della Juventus, un elenco che ... juventusnews24.com scrive