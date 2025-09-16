Controlli nel centro storico | trovata droga imboscata un ricercato arrestato

Droga sequestrata e un ricercato trovato e arrestato: è questo il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dalla polizia di Stato nel centro storico di Genova.L’operazione, coordinata dal commissariato Centro, ha visto impegnati il Reparto prevenzione crimine, due unità cinofile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza

Controlli in centro e sulla marina: chiusi due locali, multe da 80mila euro

Genova, controlli straordinari nel centro storico: sequestrata droga e denunciati 3 giovani per furto e ricettazione La Polizia di Stato di Genova ha effettuato un servizio straordinario nel centro storico: sequestrati 250 g di hashish e 8 g di marijuana. Nella nott - facebook.com Vai su Facebook

Controlli bici e monopattino in centro Prato, 95 multe da maggio. Mancata precedenza, guida contromano, mancanza di luci, telefono #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Napoli, movida blindata e controlli dei Carabinieri tra Chiaia, Centro Storico e Vomero - NAPOLI: movida blindata, controlli dei Carabinieri tra Chiaia, Centro Storico e Vomero. Come scrive ilmattino.it

Centro storico, controlli e denunce nel week-end di Ferragosto - Pattuglie e carabinieri in strada hanno presidiato i punti caldi della città, dai baretti di Chiaia fino al cuore dei Quartieri Spagnoli e ... Si legge su rainews.it