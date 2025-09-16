Controlli delle forze dell' ordine alle banchine dei binari
Controlli mirati alla stazione ferroviaria di Arezzo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, da parte degli agenti della Polizia di Stato della questura aretina e dei carabinieri del comando di Arezzo. Approfondimenti anche su alcuni giovani appena scesi dal treno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: controlli - forze
Continuano i trasferimenti da Vicofaro: controlli delle forze dell’ordine per evitare reingressi
Controlli nella provincia etnea: identificate 144 persone, di cui 30 già note alle forze dell’ordine
«Più controlli in centro con le forze dell’ordine e maggiore attenzione nei locali»
Continuano serrati i controlli delle Forze dell’ordine nella periferia della Capitale per contrastare illegalità e degrado. Al Quarticciolo i Carabinieri hanno arrestato 4 soggetti per droga e ne hanno denunciato un altro per evasione dagli arresti domiciliari. Nel co - X Vai su X
Non si fermano i controlli delle Forze dell’ordine lungo il litorale della Capitale per contrastare illegalità e degrado. A Ostia i Carabinieri hanno arrestato 3 soggetti per spaccio e ne hanno denunciati altri 12. All’esito dell’attività, nel corso della quale sono state - facebook.com Vai su Facebook
Controlli delle forze dell'ordine alle banchine dei binari; Più agenti di polizia in metro e sulle banchine: il piano anti borseggiatrici; Bazooka antidrone e controlli 3D: Roma blindata per i funerali di papa Francesco. Mezza città chiusa al traffico.
Sicurezza, emergenza estiva: "Controlli notturni contro i furti e più forze dell’ordine in strada" - Con l’arrivo dell’estate e la fisiologica partenza di molti cittadini per le vacanze, si rinnova una delle preoccupazioni più ricorrenti: la sicurezza domestica. Lo riporta lanazione.it
Imola, agosto di controlli straordinari in stazione denunce e segnalazioni ma per la polizia non c’è “un’emergenza” - Dopo alcuni episodi che avevano fatto discutere a inizio agosto, in particolare una ... Riporta corriereromagna.it