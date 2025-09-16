Controlli delle forze dell' ordine alle banchine dei binari

Arezzonotizie.it | 16 set 2025

Controlli mirati alla stazione ferroviaria di Arezzo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, da parte degli agenti della Polizia di Stato della questura aretina e dei carabinieri del comando di Arezzo. Approfondimenti anche su alcuni giovani appena scesi dal treno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - forze

