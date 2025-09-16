Arrivano in anticipo, rispetto a Natale, i ‘panettoni’, e se rispetto alla loro collocazione qualche protesta, ieri in via Mazzini, si è già registrata, resta da dar conto di interventi di cui ha dato conto l’Amministrazione. L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e al contempo garantire maggiore sicurezza ad aree ‘sensibili’, in questi casi in prossimità di due scuole, le ‘Pascoli’ e le ‘San Giuseppe’, le cui sedi si trovano rispettivamente in via Mazzini e in via Farosi. I panettoni, sono quei dispositivi posizionati a terra – già presenti altrove, in città, a scoraggiare non sempre con successo gli irriducibili della ‘sosta selvaggia’ – che delimitano aree interdette al traffico veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro la sosta selvaggia, ecco i ‘panettoni’ in cemento