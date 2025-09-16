Contro la sosta selvaggia ecco i ‘panettoni’ in cemento
Arrivano in anticipo, rispetto a Natale, i ‘panettoni’, e se rispetto alla loro collocazione qualche protesta, ieri in via Mazzini, si è già registrata, resta da dar conto di interventi di cui ha dato conto l’Amministrazione. L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e al contempo garantire maggiore sicurezza ad aree ‘sensibili’, in questi casi in prossimità di due scuole, le ‘Pascoli’ e le ‘San Giuseppe’, le cui sedi si trovano rispettivamente in via Mazzini e in via Farosi. I panettoni, sono quei dispositivi posizionati a terra – già presenti altrove, in città, a scoraggiare non sempre con successo gli irriducibili della ‘sosta selvaggia’ – che delimitano aree interdette al traffico veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sosta - selvaggia
Sosta selvaggia, la proposta: «Stop ai parcheggi in piazza Pola»
La polizia locale presidia il territorio: multe contro la sosta selvaggia, intervento per un incidente in centro
Sosta selvaggia, ecco lo sparamulte. Dopo i test scattano le sanzioni
SENSO UNICO ECCETTO BICI VS SOSTA SELVAGGIA E’ una questione di scelte! Il sindaco Vuole veramente incentivare l’uso di mezzi pubblici e biciclette oppure vuole continuare ad avere un centro storico una grande autorimessa a cielo aperto? Qui siam - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 4 anni di amministrazione @gualtierieurope , tra sosta selvaggia e TPL vince ancora la prima e il secondo soccombe. - X Vai su X
Fiumicino, contro la sosta selvaggia 163 multe - Prosegue senza sosta l'attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Fiumicino, in particolare contro la sosta selvaggia nelle località balneari. ansa.it scrive
Piaga sosta selvaggia, in azione la stretta. E fioccano le multe: 20 al giorno sui viali - Firenze, 3 agosto 2025 – Ogni giorno 20 multe contro la sosta sregolata sui viali. lanazione.it scrive