Conto alla rovescia per le Elezioni regionali in Puglia | si voterà il 23 e il 24 novembre

Si terranno il 23 e il 24 novembre prossimi le elezioni regionali in Puglia. Fonti della Presidenza regionale hanno riferito, secondo quanti riporta Ansa, che il governatore Michele Emiliano firmerà il decreto d'indizione delle elezioni entro fine settembre.Si tratta dell'ultima data utile per la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Campania al voto: elezioni regionali fissate per il 23 e 24 novembre - Il presidente uscente Vincenzo De Luca ha sciolto le riserve optando per la seconda finestra utile: urne per le elezioni regionali in Campania ... Riporta 2anews.it