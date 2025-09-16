Conto alla rovescia per la terza edizione del dAS Festival | è l' anno del Nuovo Mondo

Torna il dAS Festival in città. In programma dal 18 al 21 settembre 2025 (con un’anteprima a sorpresa il 17 nel centro cittadino), la terza edizione della kermesse è emblematicamente intitolata Nuovo Mondo e ci invita a metterci in contatto. Temi portanti di questa edizione sono infatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it