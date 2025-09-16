Consiglio comunale | polemica della minoranza Seduta sospesa per il compleanno della sindaca

Genovatoday.it | 16 set 2025

Polemiche per lo svolgimento del consiglio comunale di Genova. A sollevarle la minoranza dopo la prima delle due sedute dedicate alle linee programmatiche illustrate dalla sindaca Silvia Salis durante la scorsa seduta. Proprio sulla sindaca si sono concentrate le rimostranze della minoranza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

