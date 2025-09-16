Consegnato il Leon d’Oro a Mario Gurioli

In una sala Kiss gremita di persone, il Circolo di Fiori di Faenza ha consegnato il Leon d’Oro a Mario Gurioli, riconoscimento assegnato a personaggi faentini che si sono distinti in ambito culturale, sportivo e sociale. La cornice non poteva essere differente, visto che Gurioli professore, attore e studioso della tradizione romagnola è un personaggio molto conosciuto. Laureato in Lettere Classiche all’Università di Bologna, ha insegnato per quarant’anni materie letterarie nella scuola media soprattutto all’istituto Strocchi di Faenza, rinominato Giancarlo Cerini, dove è stato anche vice preside, e attualmente recita nella Filodrammatica Bertón (di cui è presidente) e collabora con Libera Università per Adulti e Università Aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

