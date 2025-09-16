Confermato per Basciano divieto d’avvicinamento a Codegoni e braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia
Il Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Basciano, confermando per lui il divieto di avvicinamento a Codegoni con braccialetto elettronico, che Fanpage apprende si farà applicare oggi stesso. Allo stesso tempo, il deejay può tornare a vedere sua figlia, ma solo quando questi incontri non sono mediati dalla sua ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it
