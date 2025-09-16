Conferenza stampa Tudor post Juve Borussia Dortmund | Questo arbitro ci ha danneggiato c’era un rigore per noi All’intervallo ho visto facce bianche…Ma non ci saranno tante partite come queste due!
di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Juve Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni dopo il match della prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Champions League contro il Borussia Dortmund. LA CRONACA DI JUVE BORUSSIA DORTMUND MEGLIO OGGI O CON L’INTER – «Più di sabato perché abbiamo vinto. Mi sono piaciute tutte e due le Juventus. Stasera possiamo collegarla a quella per le energie spese. Non era facile, si è giocato contro una squadra forte con giocatori forti. Faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento non si poteva fare di più». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
