di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Juve Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni dopo il match della prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Champions League contro il Borussia Dortmund. LA CRONACA DI JUVE BORUSSIA DORTMUND MEGLIO OGGI O CON L’INTER – «Più di sabato perché abbiamo vinto. Mi sono piaciute tutte e due le Juventus. Stasera possiamo collegarla a quella per le energie spese. Non era facile, si è giocato contro una squadra forte con giocatori forti. Faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento non si poteva fare di più». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Borussia Dortmund: «Questo arbitro ci ha danneggiato, c’era un rigore per noi. All’intervallo ho visto facce bianche…Ma non ci saranno tante partite come queste due!»