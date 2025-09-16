Conferenza stampa Dumfries pre Ajax Inter | È bello tornare qui Ora vogliamo iniziare con il piede giusto
Conferenza stampa Dumfries pre Ajax Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League contro gli olandesi. La conferenza stampa di Denzel Dumfries alla vigilia di Ajax Inter, match valevole per la prima giornata di Champions League: queste le parole del giocatore olandese nerazzurro. La conferenza sarebbe dovuta iniziare alle 20:00 ma l’inizio slitterà di circa un’ora. Ecco le parole del laterale a seguito della lunga attesa: RITORNO – «È bello tornare qui, ho visto anche Chivu dipinto qui allo stadio. È sempre bello. L’ Ajax è sempre una buona squadra, ha un gioco dinamico e credo abbiano tantissime qualità individuali. 🔗 Leggi su Internews24.com
