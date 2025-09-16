Conferenza stampa Dumfries pre Ajax Inter | È bello tornare qui Ora vogliamo iniziare con il piede giusto

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Dumfries pre Ajax Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League contro gli olandesi. La conferenza stampa di  Denzel Dumfries  alla vigilia di  Ajax   Inter, match valevole per la prima giornata di  Champions League: queste le parole del giocatore olandese nerazzurro. La conferenza sarebbe dovuta iniziare alle 20:00 ma l’inizio slitterà di circa un’ora. Ecco le parole del laterale a seguito della lunga attesa: RITORNO – «È bello tornare qui, ho visto anche Chivu dipinto qui allo stadio. È sempre bello. L’ Ajax è sempre una buona squadra, ha un gioco dinamico e credo abbiano tantissime qualità individuali. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa dumfries pre ajax inter 200 bello tornare qui ora vogliamo iniziare con il piede giusto

© Internews24.com - Conferenza stampa Dumfries pre Ajax Inter: «È bello tornare qui, Ora vogliamo iniziare con il piede giusto»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

Inter-Feyenoord | Conferenza stampa pre-match | Inzaghi e Dumfries; Inzaghi: Ogni gara è complicata. Orgogliosi del nostro percorso; Bologna-Inter, tra ambizioni europee ed il sogno scudetto: il momento di forma delle due squadre.

conferenza stampa dumfries preLIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Dumfries in conferenza stampa - L’esterno olandese presenterà al fianco di Cristian Chivu il primo impegno del girone di Champions League Ajax- Da fcinter1908.it

Ajax-Inter, la conferenza di Chivu LIVE - L'allenatore dei nerazzurri ed ex del match, accompagnato da Denzel Dumfries, presenta la sfida ai giornalisti alla Johan Cruijff Arena ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Dumfries Pre