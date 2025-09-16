Conferenza stampa Chivu pre Ajax Inter | Manca poco per dare continuità a quel che fatto di buono su Lautaro e Sommer…

Conferenza stampa Chivu pre Ajax Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League contro gli olandesi. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Ajax   Inter, match valevole per la prima giornata di  Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza sarebbe dovuta iniziare alle 20:00 ma l’inizio slitterà di circa un’ora, noi di  InterNews24  la seguiremo live. AMSTERDAM – «Cosa resta di quel ragazzo visto da queste parti? Sono grato di quello che ho vissuto qui ad Amsterdam, sono stati anni che mi hanno permesso di crescere come persona e come atleta, prima di fare un passo importante in Italia» PARTITA – «Giocheranno ventenni domani? Li abbiamo visti già in queste partite, anche se a tratti» SERIE A – «Pensavo dovessimo parlare della Champions, invece torniamo sempre sulle solite. 🔗 Leggi su Internews24.com

