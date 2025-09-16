Condò sulla Champions | Inter quattro partite per fare carico di punti Poi pronostico in salita

Condò sulla partita dei nerazzurri: «L’Inter ha 4 partite per fare il pieno, poi inizia la fase più difficile». Paolo Condò, in un approfondimento per Sky Sport, ha parlato del possibile percorso dell’ Inter nei gironi di Champions League 20252026, analizzando le prime partite come fondamentali per accumulare punti. Secondo il giornalista, le prime quattro gare sono cruciali per i nerazzurri, che potrebbero avere un cammino relativamente più semplice. «L’ Inter l’anno scorso chiuse il girone a 19 punti, quarta (per differenza reti) con sei vittorie, un pari e una sconfitta, e quindi promossa direttamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Internews24.com

