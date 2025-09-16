Condò sulla Champions | Inter quattro partite per fare carico di punti Poi pronostico in salita
Condò sulla partita dei nerazzurri: «L’Inter ha 4 partite per fare il pieno, poi inizia la fase più difficile». Paolo Condò, in un approfondimento per Sky Sport, ha parlato del possibile percorso dell’ Inter nei gironi di Champions League 20252026, analizzando le prime partite come fondamentali per accumulare punti. Secondo il giornalista, le prime quattro gare sono cruciali per i nerazzurri, che potrebbero avere un cammino relativamente più semplice. «L’ Inter l’anno scorso chiuse il girone a 19 punti, quarta (per differenza reti) con sei vittorie, un pari e una sconfitta, e quindi promossa direttamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cond - champions
?Update from Croatia Hot Air Balloon Open Championship: The 29th PM flight has been cancelled due to weather conditions. Meanwhile the preparations for the Aeronautica Militare Balloon Cup, FAI CAT 2 ballooning event, are well underway Stay tuned - facebook.com Vai su Facebook
HUGE spin for Cadillac in difficult track conditions Watch LIVE on http://FIAWEC.TV #WEC #6HCOTA - X Vai su X
Condò sul gol | Sommer sul gol di Adzic? Io appartengo al partito di chi dice che il portiere…; Condò sulle sfide nerazzurre | Il calendario di Champions è diviso tra sfide facili e difficili L’obiettivo è….
Champions, Condò: “Inter, 4 partite per fare carico di punti. Poi pronostico in salita” - Il giornalista, in un pezzo di approfondimento per Skysport, ha parlato del possibile percorso dell'Inter nei gironi di CL ... Riporta fcinter1908.it
Champions, missione possibile: l'Inter cerca il riscatto con l'Ajax, l'Atalanta dai campioni del Psg - È vero che il mercato in Premier League ha superato qualsiasi limite ed è ... Secondo ilmessaggero.it