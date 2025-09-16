Condò non ha dubbi sulla Juventus | L’ultimo giorno ha trasformato il mercato da buono a ottimo Tudor? Mi piace per un motivo
Condò non ha dubbi sulla Juventus: le sue dichiarazioni sui bianconeri, impegnati questa sera in Champions League contro il Borussia Dortmund. L’avvicinamento di Juventus-Borussia Dortmund è stato accompagnato anche dall’analisi di Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le scelte di mercato e di formazione dei bianconeri. Secondo il noto giornalista, l’inizio della stagione della Vecchia Signora ha creato aspettative importanti tra tifosi e addetti ai lavori, ma il rendimento dei nuovi acquisti non sempre ha soddisfatto le attese. Condò ha sottolineato come anche lo scorso anno si fosse registrato un entusiasmo iniziale legato agli innesti estivi, che però in molti casi non si è tradotto in prestazioni concrete sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
