Condanna per aggressione | giovane di Solofra riconosciuto colpevole

Un uomo di 29 anni residente a Solofra è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per lesioni aggravate, minacce e deformazione permanente del viso nei confronti di un 25enne.I fatti risalgono alla sera del 24 agosto 2018, quando l’imputato, allora ventiduenne, avrebbe aggredito la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Condanna per aggressione: giovane di Solofra riconosciuto colpevole

Solofra, sfregia un ragazzo che frequenta la sua ex: condannato a tre anni e sei mesi - Tre anni e sei mesi per lesioni aggravate dai futili motivi, minacce e per lo sfregio permanente procurato nei confronti di un venticinquenne che si frequentava con la sua ex fidanzata. Lo riporta irpinianews.it