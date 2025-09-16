Concorso d’Eleganza Varignana 1705 | edizione 2025 tra rarità e stile

(Adnkronos) – Dal 26 al 28 settembre 2025, il Palazzo di Varignana ospiterà una tre giorni che intreccia cultura automobilistica, raffinatezza e ospitalità. Nel cuore delle colline bolognesi, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 si prepara ad accogliere collezionisti e appassionati da tutto il mondo, offrendo un palcoscenico unico a vetture leggendarie che hanno segnato epoche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: concorso - eleganza

