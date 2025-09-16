Conclude un acquisto via messaggistica on line e paga la caparra ma non riceve la merce

LIVORNO – Oltre ai numerosi e costanti incontri organizzati dall’Arma di Livorno per informare la popolazione su come difendersi dai tentativi di truffa, soprattutto on line, nonché su come prevenire i raggiri segnalando tempestivamente al presidio dei carabinieri più vicino o chiamando il 112 Nue (Numero unico di emergenza) segnalando persone o veicoli sospetti, continua incessante anche l’attività di contrasto in termini di attività di polizia giudiziaria ad opera dei carabinieri del comando provinciale di Livorno per arginare questo tipo di reati. A tal riguardo, i c arabinieri della stazione di Campiglia Marittima, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria di Livorno un uomo sulla cinquantina, con analoghi specifici precedenti di polizia, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un cittadino del luogo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it