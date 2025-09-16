Concessionario compra auto a un prezzo di affare per rivenderla ma è una truffa | due condanne

Un anno di reclusione per l'accusa di truffa: il giudice monocratico Rossella Ferraro ha condannato due truffatori pugliesi che sono riusciti a raggirare uno dei più noti rivenditori di auto di Agrigento fingendo di vendergli un'auto a prezzo di affare e, invece, sparendo dopo avere ricevuto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

