Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona nel 2026 | la data dopo il doppio Vasco

Ancona, 16 settembre 2025 – Quella del 2026 sarà un’altra estate di grandi concerti allo Stadio Del Conero. Alla doppia data di Vasco Rossi (23 e 24 giugno) ora si aggiunge quella di Tiziano Ferro, atteso venerdì 3 luglio con il suo tour ‘Stadi26’. Dopo Zucchero, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari, Ancona conferma il suo ritorno nel giro che conta per quel che riguarda i live ‘importanti’, quelli capaci di attrarre decine di migliaia di persone. “ Prevediamo quasi 90mila presenze, dopo le 85mila della scorsa estate”. A parlare è l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, che naturalmente non nasconde la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

