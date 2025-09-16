Concerto di Dario Fornara a Villa Marazza con esposizione di chitarre

Sabato 20 settembre alle 21 a Villa Marazza concerto di chitarra fingerstyle di Dario Fornara. Nel pomeriggio e durante il concerto, nell'atrio della villa saranno presenti i liutai francesi Gérard e Philippe Chatelier con un'esposizione delle loro chitarre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - dario

Le poesiole di Monica Messa. . Stasera, a Palazzo Pesce, concerto dei Maltesi. Dario Di Stefano canta Rimini - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Dario Fornara a Villa Marazza con esposizione di chitarre; Ad Armeno (NO) la quarta edizione di LIUTAI IN VILLA; Ad Armeno la quarta edizione di Liutai in Villa.

Concerto di Dario Fornara a Villa Marazza con esposizione di chitarre - Nel pomeriggio e durante il concerto, nell'atrio della villa saranno presenti i liutai francesi Gérard e ... Da novaratoday.it