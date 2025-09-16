Conceicao convocato per Juve Borussia Dortmund? Tutti i dettagli sulla scelta legata all’esterno portoghese. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo in casa Juventus: Conceicao ha recuperato e sarà regolarmente in lista per l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Fino a ieri, il giocatore si era allenato a parte a causa di un piccolo problema fisico, ma il lavoro mirato e la sua determinazione hanno permesso di accorciare i tempi di recupero. La sua presenza in campo, anche solo in panchina, è un segnale di forza e un’ottima notizia per l’allenatore Igor Tudor, che può contare su un elemento in più in una partita di così grande importanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao convocato per Juve Borussia Dortmund? Dopo l’ultimo allenamento Tudor ha preso questa decisione: tutti gli aggiornamenti