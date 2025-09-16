Conceicao convocato per Juve Borussia Dortmund? Dopo l’ultimo allenamento Tudor ha preso questa decisione | tutti gli aggiornamenti
Conceicao convocato per Juve Borussia Dortmund? Tutti i dettagli sulla scelta legata all’esterno portoghese. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo in casa Juventus: Conceicao ha recuperato e sarà regolarmente in lista per l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Fino a ieri, il giocatore si era allenato a parte a causa di un piccolo problema fisico, ma il lavoro mirato e la sua determinazione hanno permesso di accorciare i tempi di recupero. La sua presenza in campo, anche solo in panchina, è un segnale di forza e un’ottima notizia per l’allenatore Igor Tudor, che può contare su un elemento in più in una partita di così grande importanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - convocato
Conceicao convocato dal Portogallo: Roberto Martinez chiama il bianconero ma non un top della Serie A. Tutti i dettagli
Juventus-Inter : la probabile formazione Dusan favorito su David Mckennie sostituto di Cambiaso Koopmeiners al posto di Conceicao, neanche convocato Openda in panchina - facebook.com Vai su Facebook
? #Juventus-#Inter, i convocati di #Tudor: la decisione ufficiale su #Conceicao. #Openda e #Zhegrova... Manca sempre meno al match tra Juventus ed Inter, con le due compagini che si affronteranno nel pomeriggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. A poch - X Vai su X
Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: Si può fare ancora meglio. Conceiçao da valutare; I convocati della Juventus per il Borussia Dortmund: recuperato Conceiçao, la sorpresa è Zhegrova; I convocati di Tudor per Juventus-Borussia Dortmund: presenti Zhegrova e Conceiçao.
FLASH | Juventus-Borussia Dortmund, i convocati di Tudor: il verdetto su Zhegrova e Conceicao - Tutto pronto per il debutto europeo della Juventus. Scrive fantamaster.it
Convocati Juve per il Borussia Dortmund, la decisione su Conceicao e Miretti: c’è anche Zhegrova per il primo match di Champions League! L’elenco completo - Convocati Juve per il Borussia Dortmund, la decisione su Conceicao e Miretti: tutti i dettagli e la lista completa È stata resa pubblica la lista ufficiale dei convocati della Juventus, un elenco che ... Come scrive juventusnews24.com