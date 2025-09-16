Con-Vivere il successo | Un’edizione di entusiasmi Grazie alla città tutta

E’ stato il festival dei record. La ventesima edizione di Con-Vivere si è confermata come una delle più complete sia per il tenore dei venti incontri che hanno richiarato il pubblico più eterogeneo, sia per i sei spettacoli e i 40 eventi collaterali che hanno intercettato il pubblico di tute le età. Soddisfatto il presidetente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, che ha parlato di "un ritorno alle origini. Il tema ’Plurale’ – ha spiegato – scelto da Luigina Mortaro di fatto rappresenta il ritorno alle origini, ai principi di base della filosofia da cui si è innescato un filo comune che è passato da tutti gli incontri di parola e non". 🔗 Leggi su Lanazione.it

