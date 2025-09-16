con vacuum di ilenia romano in scena il mito di elena di troia

Prosegue Hangartfest, festival di danza contemporanea in scena a Pesaro fino al 21 settembre con un programma fitto e variegato. La seconda settimana del Festival prende il via oggi con Vacuum (foto), un assolo di e con Ilenia Romano, produzione Pindoc. Lo spettacolo si ispira alle molteplici sfumature del mito di Elena di Troia, senza mai descriverla direttamente, ma evocandone la complessità e i tratti archetipici. La performance include scene di nudo parziale. Domani, anteprima, e giovedì 18 (debutto), ore 21, va in scena Il sale e il pane, nuova creazione di Marisa Ragazzo e Omid Ighani del gruppo Dacru per la compagnia Naturalis Labor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

