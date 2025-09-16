Con protagonista Virginie Efira il film racconta la discesa agli inferi di una donna sposata a un uomo geloso e possessivo
C ontinua su Rai 3 – come ogni martedì alle 21.20 – il ciclo “Voilà le cinéma” che propone il meglio del cinema francese contemporaneo in prima tv. Stasera va in onda il thriller Il coraggio di Blanche. La protagonista è una donna che subisce violenza psicologica da parte di un marito apparentemente perfetto. Virginie Efira lotta (al cinema) contro le violenze coniugali X Leggi anche › Virginie Efira: «Lotto contro le violenze coniugali» Il coraggio di Blanche: la trama del film stasera 16 settembre in prima tv su Rai 3. Blanche (Virginie Efira) incontra Grégoire ( Melvil Poupaud ), una vecchia conoscenza, e si convince di aver trovato l’uomo giusto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: protagonista - virginie
Protagonista Virginie Efira nei panni di una donna dalla doppia identità
«Vivere due vite in parallelo è come camminare su un filo costantemente teso, basta un attimo e tutto può crollare». La doppia vita di Madeleine Collins, il film diretto da Antoine Barraud con Virginie Efira nei panni della protagonista, racconta proprio questo: J - facebook.com Vai su Facebook
Virginie Efira in “La doppia vita di Madeleine Collins” il thriller francese stasera su Rai 3; La doppia vita di Madeleine Collins, stasera in tv Virginie Efira alla Hitchcock; “La doppia vita di Madeleine Collins”: stasera in tv un thriller tra bugie e identità.
Virginie Efira in “La doppia vita di Madeleine Collins” il thriller francese stasera su Rai 3 - 20 – il ciclo “Voilà le cinéma” che propone il meglio del cinema francese contemporaneo. Come scrive iodonna.it
Madeleine Collins ? Recensione/Analisi con spoiler - Madeleine Collins di Antoine Barraud è un dramma psicologico che esplora la frammentazione dell’identità. Da mymovies.it