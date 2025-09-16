Con Occhi Chiusi DannyZ trasforma il rap in bussola per una generazione smarrita
Quando le certezze istituzionali arrancano e le voci ufficiali si fanno distanti, un microfono acceso diventa rifugio: con “Occhi Chiusi” il romano DannyZ traduce in rap le inquietudini di una generazione senza appigli, trasformando cicatrici personali in un racconto collettivo che pretende ascolto e dignità, in un Paese dove i sogni sembrano merce rara e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
