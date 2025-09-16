Con la scuola torna il Giffoni in campo incontri e workshop

Tempo di lettura: 4 minuti Riprende l’anno scolastico e Giffoni è pronto a tornare accanto agli studenti con nuove attività, proiezioni, laboratori, workshop e momenti di formazione per i docenti. Al via il prossimo 20 ottobre da Taranto, con la quinta edizione di School Experience. Diciottomila ragazzi – dai 3 ai 18 anni – accompagnati da oltre duemila docenti saranno protagonisti con questa iniziativa di incontri, lab e proiezioni in sette regioni: Puglia (Taranto), Calabria (Cittanova), Basilicata (Montescaglioso), Emilia Romagna (Ferrara), Lazio (Ceccano), Lombardia (Melzo) e Campania (Giffoni Valle Piana, Salerno, Montecorvino Rovella, Eboli, Capaccio-Paestum, Avellino, Nocera Inferiore e Superiore). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Con la scuola torna il Giffoni, in campo incontri e workshop

In questa notizia si parla di: scuola - torna

Scuola, torna l’incubo caro-libri: “Spesa fino a 1.400 euro”

Un diploma a 48 anni, la maturità come riscatto: la storia di una madre che torna sui banchi di scuola, ispirando la figlia a inseguire i suoi sogni

Scuola primaria, torna il dibattito sull’esame di quinta: Il caso che infiamma i social

Scuola, torna in classe Maurizio: il ragazzo autistico che nessun istituto voleva iscrivere - X Vai su X

Torna a scuola dopo 75 anni per ritirare il diploma delle superiori Non ha nascosto l'emozione Antonino Alfano, classe 1930 – oggi 95enne – e residente a Gragnano, in provincia di Napoli, quando questa mattina, lunedì 15 settembre, in occasione del primo g - facebook.com Vai su Facebook

Con la scuola torna il Giffoni, in campo incontri e workshop; Riesame su urbanistica, nessuna prova del patto corruttivo; Team Jay torna in campo: la seconda stagione disponibile su Super!.

Con la scuola torna il Giffoni, in campo incontri e workshop - Riprende l'anno scolastico e Giffoni è pronto a tornare accanto agli studenti con nuove attività, proiezioni, laboratori, workshop e momenti di formazione per i docenti. Si legge su ansa.it