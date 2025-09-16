Comunione spirituale e fraterno dialogo | Il cardinale Semeraro incontra la delegazione calabra dell' Ordine Costantiniano
Visita istituzionale privata della delegazione calabrese dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio a sua eminenza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei Santi e gran priore dell’OrdineNel contesto solenne delle celebrazioni in onore della Madonna della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: comunione - spirituale
Vi aspetto per pregare insieme! Unitevi a me oggi su Radio Fra le Note per la Santa Messa e il Rosario. Ore 18:00 Un momento di fede, preghiera e comunione spirituale. Non mancate! #Preghiera #Rosario #SantaMessa #RadioFraleNote #Fede # - facebook.com Vai su Facebook
Visita istituzionale della delegazione calabrese dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio al Cardinale Marcello Semeraro; La domenica del Papa – Unità e comunione; Dal mondo buddhista un messaggio di augurio a Papa Leone XIV.
Ecumenismo: Bari, il 17 e il 18 ottobre l’Incontro per un dialogo fraterno 2025 promosso dalla Consultazione Carismatica italiana - La città di Bari diventerà nuovamente luogo di incontro e di comunione ecumenica grazie al prossimo Incontro per un dialogo fraterno, promosso dalla Consultazione Carismatica italiana (Cci), che si te ... Secondo agensir.it
Papa Francesco: a sua beatitudine Joani (Albania), “dialogo per superare divisioni e promuovere ricerca della piena comunione tra tutti i discepoli di Cristo” - “Sono certo che Vostra Beatitudine, seguendo l’esempio del Suo predecessore, continuerà a promuovere il dialogo come mezzo per superare le divisioni e promuovere la ricerca della piena comunione tra ... Segnala agensir.it