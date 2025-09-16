Comunicato Stampa | CRV - Approvati pareri su gestione del patrimonio di unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere

(Arv) Venezia 16 set. 2025 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore regionale Manuela Lanzarin, ha approvato quattro pareri alla Giunta regionale in materia di gestione del patrimonio di unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

