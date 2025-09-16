Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva la relazione sull' attività del Garante regionale dei diritti della persona

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva la relazione sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Comunicato stampa n. 7 - 3 gennaio 2025 - Presentazione del Piano Città degli Immobili Pubblici: giovedì 9 gennaio conferenza stampa a palazzo Zanca. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/presentazione-del-piano-citta-degli-immobili-pu - facebook.com Vai su Facebook

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 141 - X Vai su X

Consiglio Veneto, ok a modifiche Regolamento interno per l’amministrazione e l’organizzazione; Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok a modifiche Regolamento interno per l’amministrazione e l’organizzazione; Consiglio Veneto, ok al piano triennale 2025-27 su iniziative e interventi nel settore immigrazione.

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok a modifiche Regolamento interno per l’amministrazione e l’organizzazione - Nel corso della seduta odierna, l’assemblea legislativa regionale ha approvato all’unanimità il Progetto di Regolamento Interno n. Lo riporta gazzettadiparma.it

Comunicato Stampa: CRV - Approvati pareri su gestione del patrimonio di unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega- Da iltempo.it