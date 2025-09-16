Per il Portavoce dell'opposizione, Arturo Lorenzoni, “quella di Zaia è stata un'era impalpabile: con il Presidente Zaia non abbiamo mai avuto l'occasione di discutere sui diversi temi in gioco, non c'è stata possibilità alcuna di dibattito; le principali decisioni sono state assunte fuori dall'Aula, delegittimando così l'istituzione Consiglio regionale. Non si danno risposte ai cittadini discutendo di Leoni marciani e di Inno Veneto, senza dimenticare che non è stato portato avanti ‘Veneto Territorio Sostenibile', un documento urbanistico importante, e neppure la Riforma delle Ipab, tanto attesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglieri di opposizione: “Esercizio provvisorio, la fine ingloriosa dell'era Zaia"