Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir
La Città metropolitana di Catania ha completato i lavori di manutenzione straordinaria per eliminare una frana sulla strada provinciale 156 dir, al di fuori del centro abitato di Biancavilla. Concluso lo stato di pericolo, è stato riaperto al transito il tratto di circa 100 metri, ora nuovamente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: completati - lavori
Cortona, completati i lavori per la sicurezza idraulica a Terontola
Cavalcavia su tangenziale Sud di Otranto, Anas: “Lavori completati entro il 31 luglio”
Ospedale di Molfetta, il Pronto Soccorso torna nella sede originaria: completati i lavori nella zona Emergenza-Urgenza
Amelia riabbraccia il suo Teatro Sociale: completati i lavori di riqualificazione - X Vai su X
Entro giovedì, è stato assicurato ai genitori, saranno completati i lavori di rifinitura nella struttura che ospita la 'D’Ovidio', abbattuta e da ricostruire - facebook.com Vai su Facebook
Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir; Completati i lavori di manutenzione straordinaria della SP4 “Galliera”; SFM2, torna il treno tra Pinerolo, Torino e Chivasso: dopo mesi di disagi, completati lavori da 30 milioni di euro.
Savoca, completati i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola di Rina - Sono stati infatti conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del cortile ... Secondo 98zero.com
Completati prima della riapertura dell’anno educativo i lavori di rifacimento del tetto alla scuola d’infanzia e nido di Carcheri - Completati prima della riapertura dell’anno educativo i lavori di rifacimento del tetto alla scuola d’infanzia di Carcheri. Scrive piananotizie.it