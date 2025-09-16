Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir

La Città metropolitana di Catania ha completato i lavori di manutenzione straordinaria per eliminare una frana sulla strada provinciale 156 dir, al di fuori del centro abitato di Biancavilla. Concluso lo stato di pericolo, è stato riaperto al transito il tratto di circa 100 metri, ora nuovamente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

