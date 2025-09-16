Como-Inter non solo Nico Paz | C’è un altro rimpianto
In casa Como c’è amarezza dopo il pari con il Genoa: occhio però a un retroscena di mercato che coinvolge da vicino l’Inter Il terzo turno di campionato si è chiuso e la Serie A presenta già delle sorprese. Come la Juventus che, dopo la vittoria allo scadere contro l’Inter, è ora prima in classifica a punteggio pieno. (LaPresse) – Calciomercato.it Chi l’hanno scorso è stato protagonista di una stagione semplicemente eccezionale è il Comodi Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è stato a lungo corteggiato proprio dall’Inter che, alla fine, ha deciso di puntare su Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: como - inter
Inter, arriva la vendetta su Fabregas: pronto il colpaccio dal Como
Nico Paz Inter, il Como gela tutti: Sky Sport svela il futuro del fantasista
Paz difficile rinforzo per l’Inter, per strapparlo al Como serve cifra folle
Lehmann trascina il Como ? L’ex Juventus Women decisiva contro l’Inter - facebook.com Vai su Facebook
#Ludi (ds #Como): "Nessun incontro tra #Inter e #Fabregas. Mai cercato un sostituto: ecco perché" - X Vai su X
Como raggiunto dal Genoa: le parole di Fabregas, Nico Paz, Vojvoda e Morata Streaming | IT; Il 'golazo' di Yildiz, la perla di Nico Paz e molto altro Serie A Enilive; Nico Paz: lo chiede Chivu e l’Inter torna alla carica, ma c’è da fare i conti con il Real Madrid.
Nico Paz, stella del Como pronto a tornare al Real Madrid - Il talento di Nico Paz esploso al Como avvicina il suo ritorno al Real Madrid, con Xabi Alonso pronto a farne un pilastro del centrocampo. europacalcio.it scrive
Gemma di Nico Paz ma non basta: il Genoa pareggia a Como al 92' - Al Como non basta una gemma di Nico Paz perché il Genoa pareggia al 92' con Ekuban e strappa l'1- Riporta fcinter1908.it