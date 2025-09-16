Como Fabregas | Il rosso ha condizionato la gara Meritavamo la vittoria ma questa squadra diventerà molto forte
Il Como ha pareggiato 1-1 nella sfida che ha chiuso la terza giornata del campionato di Serie A con il Genoa. Al termine del match, l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha analizzato il match a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: IL ROSSO – "Sicuramente il rosso ha condizionato la partita, preferisco non commentare. Noi siamo una squadra giovane che vuole dimostrare la propria forza. Avremmo meritato la vittoria, soprattutto dopo i primi 60 minuti. Questa squadra potrà diventare davvero molto forte.". CALATI NEL FINALE – "Dominare per 90 minuti è molto difficile e in campo ci sono sempre due squadre: il Genoa è forte e orgoglioso, noi siamo giovani, stiamo crescendo e imparando.
