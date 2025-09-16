Commissione Onu | In atto genocidio a Gaza Israele responsabile

Lo Stato ebraico respinge categoricamente il nuovo rapporto e attacca gli investigatori L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Commissione Onu: “In atto genocidio a Gaza, Israele responsabile”

Commissione d’inchiesta Onu accusa: “A Gaza è genocidio”. Israele replica: antisemiti - Secondo l'indagine gli atti nella Striscia soddisfano quattro dei cinque criteri ufficiali della Convenzione sul genocidio. Come scrive huffingtonpost.it

