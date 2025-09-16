Commemorazione a 5 anni omicidio Willy Mattarella | è un nostro ragazzo

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza gremita, a Colleferro, per la cerimonia con il presidente Mattarella, in ricordo di Willy Monteiro: il ragazzo ucciso, 5 anni fa, a calci e pugni per difendere un amico. Intervista di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

