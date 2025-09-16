Comicron Film Festival prende forma il programma delle tre serate
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comicron Film Festival scalda i motori e si prepara a tornare a Pontelandolfo dal 19 al 21 settembre con un ricco programma tra comicità, cinema e momenti di confronto. Come da tradizione, cuore del Festival saranno le proiezioni dei 39 cortometraggi finalisti del concorso internazionale, che porteranno sul grande schermo le voci più fresche e ironiche del panorama mondiale. Non mancheranno ospiti speciali e appuntamenti collaterali pensati per arricchire le tre serate di Festival, all’ombra dell’antica torre medievale caratteristica del borgo sannita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: comicron - film
Comicron Film Festival 2025, oltre 250 cortometraggi in concorso da tutto il mondo
Pontelandolfo, chiuse le candidature al Comicron Film Festival 2025
Ci vediamo a Pontelandolfo (BN). Dal 19 al 21 settembre 2025, il Comicron torna con un'edizione che promette di essere diversa da tutte le altre: più grande, più coinvolgente, più sorprendente. Sul palco si alterneranno comici che hanno fatto ridere milioni di - facebook.com Vai su Facebook
Comicron Film Festival, prende forma il programma delle tre serate.
Comicron, chiuse le candidature: oltre 250 cortometraggi in concorso da tutto il mondo - Sono ufficialmente chiuse le candidature all’undicesima edizione del Comicron Film Festival, in programma a Pontelandolfo dal 19 al 21 settembre 2025. Lo riporta msn.com