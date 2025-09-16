Comicron Film Festival, prende forma il programma delle tre serate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comicron Film Festival scalda i motori e si prepara a tornare a Pontelandolfo dal 19 al 21 settembre con un ricco programma tra comicità, cinema e momenti di confronto. Come da tradizione, cuore del Festival saranno le proiezioni dei 39 cortometraggi finalisti del concorso internazionale, che porteranno sul grande schermo le voci più fresche e ironiche del panorama mondiale. Non mancheranno ospiti speciali e appuntamenti collaterali pensati per arricchire le tre serate di Festival, all’ombra dell’antica torre medievale caratteristica del borgo sannita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

