Come Robert Redford ne Il Candidato ha trasformato il Rolex Submariner in un’icona

Impossibile non pensare a Robert Redford come a un'icona di stile. Uno tra i migliori interpreti di quell'eleganza effortless che c'è chi insegue per tutta una vita, senza considerare che con quella ci si nasce. Punto. Robert Redford ci era nato. Dentro e fuori dal set l'attore trasformava senza nemmeno rendersene conto i capi che indossava in pezzi del desiderio per molti: dal cappotto caban blu, all'occhiale aviator, passando per un semplice dolcevita, o al modo in cui portava un paio di jeans sgualcito dentro un paio di stivali, in perfetto stile country con tanto di cappello in testa. Celebre anche il caso di quella volta che decise di indossare un orologio Rolex nella sua indimenticabile interpretazione nel film Il Candidato.

Robert redford e il suo ruolo rifiutato come john dutton in yellowstone

