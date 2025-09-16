Come nascondere la chat di Meta AI su WhatsApp e tenerla a distanza

Il piccolo ingranaggio che appare in alto tra i messaggi di WhatsApp suscita curiosità e sospetto: indica la presenza di Meta AI, l’assistente virtuale integrato nell’app. Chi vorrebbe rimuoverlo scopre subito che non esiste un interruttore, ma esistono comunque soluzioni per non vederne più la finestra ogni volta che si apre l’elenco delle chat. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Come nascondere la chat di Meta AI su WhatsApp e tenerla a distanza

In questa notizia si parla di: nascondere - chat

#whatsapp, qual è il tasto per nascondere le #chat a #meta: la guida per proteggere la propria privacy - X Vai su X

L'attrice risponde alle dichiarazioni dell'ex compagno Raoul Bova sul tentativo di estorsione e le chat diffuse - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp, basta spingere questo tasto per nascondere le chat a Meta; Whatsapp, qual è il tasto per nascondere le chat a Meta; WhatsApp, una nuova funzione per nascondere le chat a Meta AI.

Come nascondere chat e messaggi WhatsApp (senza cancellarli) - Ecco alcuni trucchi disponibili all'interno dell'app che sono veloci, gratuiti e legali. money.it scrive

Nascondere Meta AI su WhatsApp: la guida rapida - Scopri perché molti utenti preferiscono nascondere l'icona di Meta AI su WhatsApp e segui i semplici passaggi per ridurne la visibilità nella tua lista chat. Lo riporta 24hlive.it