Come nasce un’illusione ottica? Scienziati svelano il mistero

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il cervello umano è eccezionalmente complicato: 86 miliardi di neuroni, ognuno dei quali ha 10mila sinapsi e ognuno interagisce con l'altro", spiegano gli esperti. Leggere e codificare queste interazioni è la sfida delle sfide. Un team di scienziati l'ha raccolta e in un nuovo studio, i cui risultati sono riportati su 'Nature Neuroscience', . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - illusione

Come nasce un'illusione ottica? Scienziati svelano il mistero - Studio fa luce su funzionamento sistema visivo e percezione nel cervello e offre informazioni utili per capire malattie come la schizofrenia ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Un8217illusione Ottica Scienziati