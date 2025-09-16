Come la digitalizzazione delle utenze domestiche aiuta gli italiani a risparmiare
Chiunque abbia affrontato un trasloco sa che lo stress non si limita agli scatoloni e ai mobili da smontare. La gestione delle forniture di luce e gas, spesso percepita come una trafila di code e lunghe telefonate ai call center, sta finalmente cambiando grazie alla digitalizzazione. I nuovi servizi online permettono di attivare, volturare o subentrare nelle utenze in modo rapido, conveniente e senza costi aggiuntivi di mediazione. Secondo l’Osservatorio Switcho, startup digitale nata nel 2019 e ora parte del gruppo Mavriq, gestire il trasloco delle utenze in modo “smart” porta risparmi concreti: la voltura online con cambio fornitore (“switch”) consente un risparmio medio annuo di circa 220 euro per la luce e 250 per il gas, per un totale di 470 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: digitalizzazione - utenze
Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rendono noto che è stato pubblicato l'avviso per l’erogazione della misura straordinaria di sostegno - una tantum - alle famiglie per il pagamento delle utenze di gas ed energia - facebook.com Vai su Facebook
