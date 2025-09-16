come jonathan anderson ha definito il new look del menswear

In un caldo pomeriggio estivo, nell’improvvisato museo allestito all’interno dell’Hôtel National des Invalides a Parigi, circa seicento persone hanno atteso pazientemente l’inizio della sfilata di Dior Men. Donatella Versace ne ha approfittato per farsi una foto con Roger Federer. Mentre un gruppo di celebrità e personaggi del mondo della moda erano seduti fianco a fianco nella sala, più di un milione di persone hanno seguito la diretta streaming. L’eco mediatico e l’attenzione globale hanno confermato le aspettative: eravamo di fronte al Super Bowl delle passerelle, l’appuntamento clou della stagione PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

