Come Jonathan Anderson ha definito il new look del menswear
In un caldo pomeriggio estivo, nell’improvvisato museo allestito all’interno dell’Hôtel National des Invalides a Parigi, circa seicento persone hanno atteso pazientemente l’inizio della sfilata di Dior Men. Donatella Versace ne ha approfittato per farsi una foto con Roger Federer. Mentre un gruppo di celebrità e personaggi del mondo della moda erano seduti fianco a fianco nella sala, più di un milione di persone hanno seguito la diretta streaming. L’eco mediatico e l’attenzione globale hanno confermato le aspettative: eravamo di fronte al Super Bowl delle passerelle, l’appuntamento clou della stagione PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Parigi, al via le sfilate uomo: attesa per il debutto di Jonathan W. Anderson da DiorHomme
Dior come non l'avevamo mai visto: il debutto di Jonathan Anderson alla direzione creativa (con tutti i big della moda in front row)
«L’idea di stile» di Jonathan Anderson per il suo debutto da Dior
Michela Kalb torna in Dior: dal primo ottobre sarà direttrice di haute couture, prêt-à-porter donna e uomo, calzature femminili e linea baby. Supporterà Jonathan Anderson nello sviluppo delle collezioni di alta moda della maison
Anya Taylor-Joy ha indossato un abito Dior by Jonathan Anderson. La gonna è sorprendente
Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior Homme e debutterà a giugno con la sfilata uomo - La notizia è stata condivisa ufficialmente dal brand, insieme all'annuncio che il designer irlandese creerà la collezione uomo di giugno ... vogue.it scrive
Dior, Jonathan Anderson disegnerà tutte le collezioni: non era mai successo. Lo stilista: «È un onore» - Jonathan Anderson diventerà il primo stilista a dirigere sia la linea donna che quella uomo di Dior. Lo riporta leggo.it