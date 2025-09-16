Come indossare il jeans… sugli occhi | il trend dei denim eye

Amica.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il denim è un tessuto ormai iconico come i pantaloni che compone, i jeans. Nel corso del tempo è diventato un vero e proprio colore, un particolare tipo di blu. Oggi il denim si sposta dal guardaroba e approda nel beauty con un nuovo trend occhi che prende il nome proprio da lui. Ombretto denim per l’autunno: le ispirazioni. I denim eye, o “occhi denim ”, sono uno stile che prevede l’utilizzo di ombretti blu di varie sfumature applicati sugli occhi. Ad accorgersi del fascino di questa tendenza sono state già Charlotte Tilbury e Victoria Beckham, che hanno lanciato intere palette di ombretto denim dedicate a diverse tonalità di blu. 🔗 Leggi su Amica.it

come indossare il jeans8230 sugli occhi il trend dei denim eye

© Amica.it - Come indossare il jeans… sugli occhi: il trend dei denim eye

In questa notizia si parla di: indossare - jeans

Sei modi per indossare i jeans quando fa caldo

Scopri come indossare i jeans con risvolto per uno stile unico

indossare jeans8230 occhi trendCome indossare il jeans… sugli occhi: il trend dei denim eye - Il denim si sposta dal guardaroba e atterra nella trousse con ombretto, mascara ed eye- Secondo amica.it

I patch occhi diventano cool. Quelli logati possono essere sfoggiati anche in pubblico - Perfetti per idratare e per regalare un boost di benessere alla zona del contorno occhi, ma anche accessori di tendenza da sfoggiare senza paura: sono i patch occhi con logo, il nuovo must have da ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Indossare Jeans8230 Occhi Trend