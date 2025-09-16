Come indossare il jeans… sugli occhi | il trend dei denim eye

Il denim è un tessuto ormai iconico come i pantaloni che compone, i jeans. Nel corso del tempo è diventato un vero e proprio colore, un particolare tipo di blu. Oggi il denim si sposta dal guardaroba e approda nel beauty con un nuovo trend occhi che prende il nome proprio da lui. Ombretto denim per l’autunno: le ispirazioni. I denim eye, o “occhi denim ”, sono uno stile che prevede l’utilizzo di ombretti blu di varie sfumature applicati sugli occhi. Ad accorgersi del fascino di questa tendenza sono state già Charlotte Tilbury e Victoria Beckham, che hanno lanciato intere palette di ombretto denim dedicate a diverse tonalità di blu. 🔗 Leggi su Amica.it

