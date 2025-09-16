Come evitare truffe sulle app di dating | guida pratica per riconoscere e difendersi

Le frodi romantiche costano ogni anno milioni di euro: dai falsi Brad Pitt ai truffatori che promettono amore e aiuto economico. Ecco cosa dicono gli studi e come tutelarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: evitare - truffe

Saldi estivi 2025, quando iniziano e come evitare le truffe: tra sconti, shopping online e prezzi

Saldi estivi al via, come evitare truffe e fregature

Airbnb: 6 consigli per evitare le truffe online. “Prenotazioni sicure con l’aiuto della Polizia”

Come evitare le truffe su Gmail? ? #bpmpower #gmail #google #truffa #password #phishing - facebook.com Vai su Facebook

Mi hanno scoperto a chattare sulle app di incontri: cosa fare per salvare la faccia (e il matrimonio); Dallo swipe al raggiro: come le app di incontri nascondono nuove truffe digitali; India, ristoranti usano ragazze su Tinder per attirare clienti e gonfiare i conti.

Come evitare truffe sulle app di dating: guida pratica per riconoscere e difendersi - Le frodi romantiche costano ogni anno milioni di euro: dai falsi Brad Pitt ai truffatori che promettono amore e aiuto economico. Lo riporta quotidiano.net

Come riconoscere le truffe - Un segnale a cui prestare attenzione è quando l’altra persona insiste fin da subito per spostare la conversazione fuori dall’app. Riporta quotidiano.net